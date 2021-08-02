2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:15

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Soruların bu haftaki konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 'hiçbir şey olmasa da bir şey oldu' sözüne ilişkin, 'Bu sözü hususi olarak ben demedim. Ama bu söz çok hoşuma gitti ve beni de çok kurtarıyor. Aslında bu sözü de art niyetli birileri söyledi. Hayatımda da 'hiç bir şey olmasa da bir şey oldu' dediğim çok şey oldu. Aslında bu çok felsefik bir ifade.' açıklamasında bulundu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ifade bir televizyon kanalında 2.5 saatlik bir Programda gerçekleşiyor bu ifade. Tablolarla açıklıyorum bunu ve diyorum ki; Hiçbir şey olmadıysa bu fark 28 binden nasıl oldu da 14 bine düştü? Demek ki bir şey oldu.

Cumhurbaşkanımız herkesin barış içerisinde yaşayabileceği bir iklim oluşturdu.

Cumhurbaşkanımız herkesin barış içerisinde yaşayabileceği bir iklim oluşturdu. Biz bu ülkede bunları gördük. Hangi birine baksam Sayın Cumhurbaşkanımıza hayatımızın sonuna kadar, onun gösterdiği istikamette efor sarf etme zorunda olduğumu hissettiren tablolar var.

Tank-palet hadisesine dönük CHP bugüne kadar ne söylediyse bunun yüzde yüzü yalan.

Yalanın siyasetini yaparak sonuç almaya çalışıyorlar. Yalanla peynir gemisi yürümez, bu bir yere kadar gider. Manipülasyon ile, hiç alakasız söylemleri CHP çok iyi yapıyor. Orman yangınları için Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweeti var "Bu orman yangınları çıkarıldı çünkü yapılaştırma olacak" diyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bunun böyle olmadığını kendi de dahil herkes biliyor. Birde tank – palet hadisesi var. Tank-palet hadisesine dönük CHP bugüne kadar ne söylediyse bunun yüzde yüzü yalan.

2023 SEÇİMLERİNDE SİZİ ZORLAYAN NE OLACAK?

Biz hiçbir zaman kolay bir seçim görmedik. Cumhurbaşkanımızın bir stratejisi var. Türkiye'nin hayrına olan ne varsa onu yapmak, Türkiye aleyhine ne varsa ona karşı çıkmak.

Biz hiçbir zaman kolay bir seçim görmedik. Cumhurbaşkanımızın bir stratejisi var. Türkiye'nin hayrına olan ne varsa onu yapmak, Türkiye aleyhine ne varsa ona karşı çıkmak. Dünya ayağa kalksa Sayın Cumhurbaşkanımız için ölüm olsa, Türkiye uğruna onu yapar. Dolayısıyla böyle olunca karşısında dışarıda ve içeride çok büyük bir kesim oluşuyor. Çok güçlü bir irade var ortada.

Muhalefetin erken seçim istiyoruz söyleminin sebebi; gündemi boş şeylerle meşgul edelim, bize bir parça laf yetiştirmekle uğraşsınlar, biraz zihinleri karışsın, biraz motivasyonları bozulsun anlayışı olabilir.

Erken seçimi neden isteyelim? Pandemi şuan tamda geri planda kalmışken, çalışma zamanıyken bunu neden isteyelim? 2023 seçimlerinden önce bir ülkenin nükleer santralinin devreye geçmesinden, doğalgazın sisteme basılmasından, Kanal İstanbul'un yol katetmesinden ve yerli otomobilin sokağa çıkmasından bahsediyorum. Bütün bunları biz bugünlerde yapacakken neden seçimin derdine düşelim.

Muhalefetin erken seçim istiyoruz söyleminin sebebi; gündemi boş şeylerle meşgul edelim, bize bir parça laf yetiştirmekle uğraşsınlar, biraz zihinleri karışsın, biraz motivasyonları bozulsun anlayışı olabilir.

ORMAN YANGINLARI

Kundaklama hadiseleri konuşuluyor, birileri üsleniyor veyahut birilerinin yaptığına ilişkin emareler var deniyor ama muhalefetten buna ilişkin bir ses çıkmıyor. Onlar manipülasyonlarına devam ediyorlar.

Meseleyi içimiz yanarak izliyoruz. Allah beterinden saklasın. Bir kıyamet kopuyor, bir takım kundaklama hadiseleri de var diye konuşuluyor. Kundaklama hadiseleri konuşuluyor, birileri üsleniyor veyahut birilerinin yaptığına ilişkin emareler var deniyor ama muhalefetten buna ilişkin bir ses çıkmıyor. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza 'nasıl zarar verebiliriz'in peşindeler. Onlar manipülasyonlarına devam ediyorlar.

MUHACİRLER ÜZERİNDEN YAPILAN PROVOKASYONLAR

Biz empati yaptık. Bu bizim başımıza da gelebilir. Bizde düşene yardım etmek var. Kapımızı çalanların kimliğine bakma hakkına da sahip değiliz.

Ben muhacir dediğinde o hakikati, hicreti hatırladım. Suriye'den buraya gelenlere ne diyeceğiz onu bilmem. Ama özellikle Bolu Belediye Başkanı'nın onlar için neler söylediklerini, yaptıklarını insanlıkla bağdaştıramıyorum. Suriyeliler ölümden kaçtılar geldiler buraya. Biz empati yaptık. Bu bizim başımıza da gelebilir. Bizde düşene yardım etmek var. Kapımızı çalanların kimliğine bakma hakkına da sahip değiliz.