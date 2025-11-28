CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, kendi adına kayıtlı 2023 model Audi A6 Limousine milletvekili çakarlı aracını, organize suç örgütleriyle iltisakı ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen iş insanı Mehmet Hazım Giray'a tahsis ettiği ortaya çıktı. Güvenlik birimlerince yapılan çalışmalarda, Başarır'ın tahsisli 34 TC 167 plakalı çakarlı Audi A6 aracının temmuz ayının ilk iki haftasında İstanbul–İzmir hattında yoğun bir trafik izlediği tespit edildi. Yapılan teknik inceleme sonrası Başarır'a tahsisli çakarlı araç 3 Temmuz'da İstanbul'dan İzmir'e, 7 Temmuz'da İzmir'den İstanbul'a, 16 Temmuz'da İstanbul'dan İzmir'e, 20 Temmuz'da ise İzmir'den İstanbul'a hareket halinde bulunduğu tespit edildi.

'BENİM ESKİ AVUKATIM'

Mehmet Hazım Giray, ifadesinde Ali Mahir Başarır ile ilişkisine yönelik olarak, "Kendisi avukat olması dolayısıyla benim avukatlığımı da yapmaktaydı. Eşi (Sebla Başarır) şu an avukatımdır. Ali Mahir Başarır'ı yakın arkadaşım, aracı bana güvendiği için verdi." beyanında bulundu.

Giray'ın, "tehdit", "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde çakarlı aracı kullanan kişinin, Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu belirlendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, "Mehmet Hazım Giray'ın belediye ihalelerinde yer almadığı" yönündeki açıklamasına karşın, Giray'ın Ataşehir Belediyesi eski İmar Müdürü Mehmet Ali Düzova ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Giray'ın, Mehmet Ali Düzova'nın banka hesabına çeşitli tarihlerde milyonlarca lira para gönderdiği tespit edildi.

MALTA'YA KAÇTI

Ataşehir Belediyesi'nde teknik danışman olarak görev yapan Mehmet Ali Düzova'nın, bu olaylar gündeme geldikten sonra İngiltere'de bulunduğu ve Malta'ya kaçtığı öğrenildi.

SAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Savcılık tarafından emniyete gönderilen resmi yazıda, Ali Mahir Başarır'ın daha önce avukatlığını yaptığı çocukluk arkadaşı Mehmet Hazım Giray'a ait otellerdeki kamera kayıtlarının talep edildiği belirtildi. Yazıda, Giray'a ait otellerin kamera kayıtlarına el konulması istendi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, Giray'a ait olduğu belirtilen Ataşehir'deki Marriott Otel'de çok sayıda üst düzey siyasetçi ve bürokratın konakladığı tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL, GİRAY'IN OTELİNDE KONAKLAMIŞ

Giray ile CHP üst yönetimi arasındaki ilişki de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın Kurban Bayramı tatilini İzmir Foça'da geçirdikleri ve konakladıkları Club Med isimli tesisin işletmecisinin de Mehmet Hazım Giray olduğu belirlendi.

CHP'li Başarır'dan çakarlı araç skandalı