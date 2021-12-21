Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı

AA 21 Aralık 2021 Salı 17:42 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 17:42

Altınmeşe'nin cenazesi, ikindi vakti Göktürk Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan İzzet Altınmeşe, "Gerçekten sözün bittiği yerdeyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Biz bu dünyaya gelirken kendi isteğimizle gelmedik, kendi isteğimizle de gidemiyoruz. Geldik ve bir gün gidecektik ama sıra kimde onu bilemiyoruz. Buradan bütün kardeşlerime ölüme hazır olmalıyız diyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin, "Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?/Mal da yalan, mülk de yalan, var git sen de biraz oyalan" dizelerini hatırlatan Altınmeşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki bu dünyaya çalışıyoruz, öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim, sevelim çünkü bu dünya hiç kimseye kalmaz. Sonu olmayan yalan bir dünyada birbirimizi lütfen incitmeyelim. Ölümün ne zaman, kime, nerede, nasıl geleceğini bilemiyoruz. Onun için lütfen kendimize sahip olalım. Uzaktan, yakından lütfedip gelenlerin ayaklarına sağlık. Arayan, soranlara saygılarımı sunarım. Her şey yalan. Allah hepimizden razı olsun. Allah kimseye evlat acısı vermesin."

- "MESAM OLARAK HER ZAMAN İZZET AĞABEYİN YANINDA OLACAĞIZ'

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ise Ali Murat Altınmeşe ile uzun yıllara dayanan arkadaşlığı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İzzet Altınmeşe çok değerli bir sanatçı büyüğümüz ve benim de ailece görüştüğüm, 30 yıla dayalı bir hukukumun olduğu birisi. Aile değerlerine, toplumsal değerlere önem veren değerli bir büyüğümüz. Çok duygusal bir insan dolayısıyla bu acı onun çok da kaldırabileceği bir acı değil. MESAM olarak her zaman İzzet ağabeyin yanında olacağız. Allah rahmet eylesin, Ali Murat çok düzgün, ahlaklı, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ölümüyle bizi çok üzdü."

Dostları ve sanatçı arkadaşlarının cenaze töreninde yalnız bırakmadığı İzzet Altınmeşe, eşi Müzeyyen Altınmeşe ile taziyeleri kabul etti.

