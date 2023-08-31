İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7123
  • EURO
    29,215
  • ALTIN
    1669.26
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme
Güncel

Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme

Yunanistan açıklarında geçirdiği kaza sonrası cuma akşamı geçirdiği operasyonun ardından uyutulan Ali Sabancı'nın uyandırıldığı açıklandı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme
ABONE OL

İş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da tekneleri ile kaza geçirmişti.

Kayalıklara çarparak yaralanan ikili ağır yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı.

5 GÜN SONRA UYANDIRILDI BİLİNCİ YERİNDE

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı'nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.

Haber Global'in haberine göre, Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi.

Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.