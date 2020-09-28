Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli kaç yaşında ve nereli? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyıor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Öte yandan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama geldi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza karakterine can veren oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise Kimsesiz Doğan ismiyle yer aldı.
Kariyerinde pek çok film, dizi ve tiyatro oyunu bulunan Ali Sürmeli, Kolpaçino, Mucize, Mucize filmlerinde de rol almıştır. İşte, Ali Sürmeli'nin biyografisi...
Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı.
Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.
Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Muş'un Varto ilçesinin Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu.
Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
ROL ALDIĞI FİLMLER
Mucize 2: Aşk : Mahsun Kırmızıgül - 2019
Hep Yek 3 : Özgür Bakar - 2019
Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017
Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016
Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014
Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012
Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012
New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010
Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010
Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009
Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009
Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008
Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008
Fırtına : Kazım Öz - 2007
Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007
Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006
Umut Adası : Erhan Dursun - 2006
Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006
Şellale : Semir Arslanyürek - 2001
Son : Levent Kırca - 2001
Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000
Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998
Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998
Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996
Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995
Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
Babam Askerde : Handan İpekci - 1994
Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993
Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993
Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988
Dönüş : Faruk Turgut - 1988
Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983
ROL ALDIĞI DİZİLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan
Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)
Çarpışma (2019) Zarif/Cansız
Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz
Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu
Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe
Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza
Senin Uğruna (2007)
Aşka Sürgün (2006) Adalı
Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo
Kin ve Gül (2005)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Kasabanın İncisi (2003)
Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman
Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan
Kurtuluş (1996)