28 Eylül 2020 Pazartesi 09:42 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:42

Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli kaç yaşında ve nereli? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyıor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Öte yandan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama geldi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza karakterine can veren oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise Kimsesiz Doğan ismiyle yer aldı.

Kariyerinde pek çok film, dizi ve tiyatro oyunu bulunan Ali Sürmeli, Kolpaçino, Mucize, Mucize filmlerinde de rol almıştır. İşte, Ali Sürmeli'nin biyografisi...

Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Muş'un Varto ilçesinin Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu.

Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Mucize 2: Aşk : Mahsun Kırmızıgül - 2019

Hep Yek 3 : Özgür Bakar - 2019

Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017

Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016

Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014

Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012

Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012

New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010

Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010

Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009

Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009

Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008

Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008

Fırtına : Kazım Öz - 2007

Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007

Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006

Umut Adası : Erhan Dursun - 2006

Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006

Şellale : Semir Arslanyürek - 2001

Son : Levent Kırca - 2001

Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000

Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998

Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998

Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996

Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Babam Askerde : Handan İpekci - 1994

Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993

Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993

Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988

Dönüş : Faruk Turgut - 1988

Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983

ROL ALDIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan

Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)

Çarpışma (2019) Zarif/Cansız

Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe

Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006) Adalı

Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman

Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan

Kurtuluş (1996)