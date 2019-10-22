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Ali Uğur Akbaş kimdir? Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş ne iş yapıyor?

Ali Uğur Akbaş kimdir? Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş, iş dünyasında aktif olarak yer alan ve tanınan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütüyor. eYeliz Yeşilmen’in şi Ali Uğur Akbaş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Ali Uğur Akbaş kimdir? Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş ne iş yapıyor? gibi sorular gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş, iş dünyasında aktif olarak yer alan ve tanınan isimlerden birisi olarak biliniyor. Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütüyor. Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. 
 

 
ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR? 
Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı.
 
AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır. İki kez evlenen Ali Uğur Akbaş ikinci evliliğini oyuncu Yeliz Yeşilmen ile yaptı. 2010 yılında nikah masasına oturan çiftin Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.
 

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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