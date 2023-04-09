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Aliağa Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'i geçti

Son günlerde İzmir ve çevresinde etkili olan sağanak yağışların ardından Aliağa Güzelhisar Barajındaki doluluk oranı, 6 Nisan 2023 tarihli verilere göre yüzde 70 seviyesini geçti. Yapılan ölçümlere göre Güzelhisar Barajı, İzmir'de en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu.

IHA9 Nisan 2023 Pazar 01:33 - Güncelleme:
Aliağa Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'i geçti
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Son aylarda yağışların beklenenden az olması, İzmir'deki barajların doluluk oranını olumsuz etkiledi. Barajlarda 2022 yılına göre, Gördes Barajı haricindeki tüm barajların doluluk oranlarında düşüş yaşanırken, Aliağa Güzelhisar Barajı yüzde 73.45 ile İzmir'deki doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

Toplam su hacmi bir ay öncesiyle karşılaştırıldığında 104 milyon 555 bin metre küp olan baraj, son yağışlarla birlikte 112 milyon 799 bin metre küp doluluğa ulaştı. Güzelhisar Barajında Mart ayında, 119 milyon 646 bin metre küp olan kullanılabilir su hacmi, 123 milyon 735 bin metre küpe yükseldi. Güzelhisar Barajındaki doluluk oranı ise 2022 yılındaki yüzde 86.29 seviyesinin altında kaldı. İzmir'deki diğer barajların güncel doluluk oranları ise Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 56.75, Ürkmez Barajı yüzde 47.54, Balçova Barajı yüzde 50.84, Tahtalı Barajı yüzde 41.46, Gördes Barajı ise yüzde 7.75 seviyesinde kaydedildi.

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