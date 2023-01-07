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Aliağa'da bir limanda 25,8 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Aliağa'da bir limanda gerçekleştirilen operasyonda 25,8 kilogram kokain ele geçirildi.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 14:34 - Güncelleme:
Aliağa'da bir limanda 25,8 kilogram kokain ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Bölge Amirliği ekipleri, Ekvator'dan Türkiye'ye deniz yoluyla gelen bir konteyneri şüpheli buldu.

Konteyner x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda bazı bölgelerde şüpheli yoğunluklar görüldü.

Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketler tespit edildi.

Uyuşturucu analiz kitleriyle yapılan ölçümlerle maddenin kokain olduğu belirlendi. Konteynerde 25,8 kilogram kokain ele geçirildi.

- İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Arnavutluk uyruklu A.S. ile Kosova uyruklu B.L'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Kokainin, konteynerdeki ahşap ürünlerin arasına gizlendiği öğrenildi.

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