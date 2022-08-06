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Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri! ''Eskisi gibi ıslah çalışması yapılmıyor''

Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. Vatandaşlar derenin temizlenmediğini ifade ediyor.

DHA6 Ağustos 2022 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
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Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Çevredekilerin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldı . İSKİ ekipleri dereden numuneler aldı. Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü. Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.

Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.

Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık" diye konuştu.

Hanife Yılmaz ise "Bir ilaç dökülmüş buraya. Balıklar dün yüzüyordu, buraya ilaç mı attılar? Yazık günah" dedi.

  • Alibeyköy Deresi
  • balık ölümü
  • ıslah

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