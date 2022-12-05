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Alibeyköy'deki kazada yeni gelişme

Alibeyköy'de yaşanan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, vatmanın ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA5 Aralık 2022 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Alibeyköy'deki kazada yeni gelişme
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Eyüpsultan Alibeyköy Tramvay durağında tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi. Tramvay sürücüsünün ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan tramvay sürücüsü ve otobüs şoförünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisinin ardından alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı: Yaralılar var

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