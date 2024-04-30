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Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi

Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde misafir edilen savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi.

DHA30 Nisan 2024 Salı 13:52 - Güncelleme:
Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı, Ukrayna, Filistin, Suriye ve Türkiye'yi temsilen 4 çocuk, ana dillerinde 'Hoş geldiniz' diyerek kapıda çiçeklerle karşıladı. Bakan Göktaş, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptıkları eserlerin yer aldığı resim sergisini gezip, onları tebrik etti. Savaş mağduru çocuklar, 23 Nisan şiiri okudu ve Türkçe şarkılar seslendirdi, dans gösterileri gerçekleştirdi. Çocuklar, kendi yaptıkları yağlı boya tabloyu da Bakan Göktaş'a hediye etti. Programda, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da yer aldı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Çocuk Evleri Sitesi
  • Savaş Mağduru Çocuklar

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