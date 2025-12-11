Pazartesi günü başlatılan eylemin dördüncü gününde yarım gün iş bırakan bir grup Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Konak Atatürk Meydanı yakınlarında toplandı.

Pankart açan ve çeşitli sloganlar atan işçiler, Fevzipaşa Bulvarı'ndan Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında bulvardaki trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işverenin kasım maaşını üçe böldüğünü, en son taksitini dün hesaplara yatırdığını söyledi.

Eyleme katılan işçilere tutanak tutularak baskı uygulandığını savunan Gül, "İşçilerin temmuz ayından bu yana şu an 90 bin ila 200 bin lira arası alacakları var. Bilinsin ki 4 gündür iş yerlerimizde baskı ve tehditle karşı karşıyayız. Boyun eğmeyerek 4 gündür eylemimizi gerçekleştiriyoruz. Sorunların kalkması için çözüm masasının oluşması lazım. Ancak 4 gündür bir telefon dahi açan işveren yok, 'gelin oturup bu sorunu değerlendirelim' diyen işveren yok." dedi.

Gül, Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu işçi üzerinden yapmaması gerektiğini, ücretsiz izne çıkarılan 350 işçinin işbaşı yapmasının Büyükşehir Belediyesini batırmayacağını söyledi.