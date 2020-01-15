15.01.2020 13:00 - Güncelleme: 15.01.2020 13:00

Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak. Bu yılın Pantene yıldızı parlayanları Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu. Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Alina Boz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye’ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader’de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.

Alina Boz, 1.73 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur.

Alina Boz’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)

2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)

2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)