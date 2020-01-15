İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8953
  • EURO
    6,5619
  • ALTIN
    294.158
  • BIST100
    120875
Güncel

Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli?

Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu yılın Pantene yıldızı parlayanları Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu. Alina Boz hakkında da araştırmalar hız kazandı. Alina Boz'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

15.01.2020  13:00 - Güncelleme: 15.01.2020  13:00

Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak. Bu yılın Pantene yıldızı parlayanları Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu. Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Alina Boz hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 

ALİNA BOZ KİMDİR? 

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye’ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader’de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.

Alina Boz, 1.73 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur.

Alina Boz’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)

2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)

2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)

Faciadan dönüldü! Minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Sert tepki gösterdi
Sert tepki gösterdi

Sert tepki gösterdi

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!
Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.