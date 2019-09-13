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Ali’nin ölüm yolculuğuna Mehmetçik ‘dur’ dedi

Lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin arasında bulunan 4 aylık Suriyeli Ali’nin umuda yolculuğunun ölüm yolculuğuna dönüşmesine, Mehmetçik müsaade etmedi. 

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Umuda yolculuk için her yolu deneyen göçmenlerin, içinde çocuklarının da bulunduğu acı hikâyeleri yürekleri burkmaya devam ediyor. Minik Ali de o hikayelerde adı geçen çocuklardan sadece biri… Kuşadası açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler hemen harekete geçti. Durdurulan lastik botta 42’si Suriye ve biri İran uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin arasında çocuklar da vardı. Ancak en çok dikkati çeken 4 aylık Suriyeli Ali bebek oldu. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli bir asker, minik Ali’nin içinde bulunduğu puseti annesinin kucağından bir baba şefkatiyle, büyük bir titizlikle aldı. Ali’nin önce sağlık kontrolü yapıldı, ardından da karnı doyuruldu. Mehmetçik’in sevgi dolu yaklaşımı, geçtiğimiz günlerde kendilerini durduran Sahil Güvenlik Ekibi’ni, ‘bottaki çocukları denize atmakla’ tehdit eden bir mültecinin iddiası üzerine, ‘göçmenlere uygunsuz davranılıyor’ yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını da gözler önüne serdi.     

AYLAN UNUTULMADI  

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan ailesiyle birlikte 4 yıl önce çıkığı umuda yolculuğu, cansız bedeninin Bodrum’un Fener Burnu Sahili’ne vurmasıyla son bulan 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kürdi’nin açtığı yara henüz kabuk bile bağlamamışken, diğer göçmen çocuklarının da aynı akıbeti yaşayabileceği düşüncesi yürekleri sızlatıyor. Türkiye  gerek kendi karasularında, gerekse uluslararası sularda, göçmenlerin canını kurtarmak için mücadele ediyor.

BOTTAKi MÜLTECiLERiN 35’i ÇOCUK ÇIKTI

Didim’in Tekağaç Burnu açıklarında da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Ekibi, denizde iki lastik bot tespit etti. Durdurulan botlardan 82’si Suriye ve 6’sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 88 kaçak göçmen çıktı. 35’i erkek, 18’i kadın ve 35’i çocuk olan göçmenler kıyıya çıkarıldı. 

 

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