Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu ne? Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2016 yılında vizyona giren fantastik-macera filmi Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NE?

Alis, son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek açık denizlerde seyahat ederek geçirir. Çin’den Londra’ya döndüğünde Lord Ascot’un öldüğünü ve evlenmeyi reddettiği Hamish (Leo Bill)’in şirketin başına geçtiğini öğrenir. Hamish, Alis’ten evine karşılık gemiyi satmasını ister. Kararsız kalan Alis kaçarken Absolem ile karşılaşır ve onu takip ederek sihirli bir aynanın içinden geçer.

Yeraltının fantastik dünyasına döndüğünde Beyaz Kraliçe (Hathaway), Beyaz Tavşan (Sheen), Mart Tavşanı (Whitehouse) ve Cheshire Kedisi (Fry) ile karşılaşır ve Çılgın Şapkacı’nın normalden daha çılgın olduğunu ve hiç gülmediğini öğrenir. Alis onu mutlu etmek adına Şapkacı’nın evine gider. Şapkacı ailesinin hayatta olduğunu söylemektedir. Alis bunun imkansız olduğunu söyleyince Şapkacı ona çok kızar ve onu kovar.

Alis, Şapkacı’nın çok kötü bir durumda olduğunu söylediğinde Beyaz Kraliçe Alis’i zamana hükmeden Büyük Saat’in odasının içerisindeki Kronosferi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderir. Böylece Alis zamanın geçmişte yaşanan farklı kesimlerine giderek çok geç olmadan Şapkacı’yı kurtarmak zorunda kalır.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI KİMLER?

Johnny Depp, Anne Hathaway, Andrew Scott , Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN FİLMİ KÜNYE

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Tür: Macera, Aile, Fantastik

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Yılı: 2016 (113 dk)

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2016 Cuma

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Senaryo: Linda Woolverton

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Ülkesi: ABD

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Dil: İngilizce

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Adı: Alice in Wonderland: Through the Looking Glass