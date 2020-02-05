05.02.2020 11:17 - Güncelleme: 05.02.2020 11:17

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Alişar Bey Osman Bey'le karşı karşıya geliyor. Alişar Bey'in Osman Bey ile karşı karşıya geldiği sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı yeni bölümün ardından Alişar Bey hakkında araştırmalar hız kazandı. Alişar Bey kimdir? Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i tarihte kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete kuruluş geçiş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterini Saruhan Hünel hayat veriyor. Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ALİŞAR BEY KİMDİR?

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey’i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır.

Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu ileri süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve Osman Bey kazandı. Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar'a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir'de, bazen Söğüt'te, bazen de Karacahisar'da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı.

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel 1970 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 7 Ocak doğumlu olan Saruhan Hünel'in annesi Bağdat'tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel'in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Saruhan Hünel, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Saruhan Hünel, lisedeki tekstil bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Hünel, çeşitli sebeplerden okuluna devam edemedi. Modellik yapmaya başlayan Saruhan Hünel zaman içerisinde dizilerle vatandaşların karşısına çıktı. Emrah ile birlikte oynadığı filmlerle beğeni kazanan Saruhan Hünel'in kardeşi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aslı Hünel'dir.