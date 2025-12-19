Alışveriş merkezlerinden çanta ve para çalan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 7 Kasım-14 Aralık'ta alışveriş merkezlerinde, çeşitli modellerde cep telefonu, Türk lirası, döviz, ziynet eşyası, pasaport, banka ve muhtelif kartlar ile araç anahtarı bulunan çantaların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalarda, hırsızlık olaylarında toplamda 15 bin lira, 3 bin dolar, 4 bin 500 Kanada doları ve 400 avro ile 6 cep telefonunun çalındığı tespit edildi.

Ekipler, teknik takibin ardından şüphelinin S.E. (28) olduğunu belirledi.

Şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.



Zanlının 39 suç kaydı ve hırsızlıktan 2 aranması olduğu öğrenildi.

