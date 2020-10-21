İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8439
  • EURO
    9,2977
  • ALTIN
    485.114
  • BIST100
    1211.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alışveriş siteleri üzerinden vatandaşı 3 milyon lira dolandıran zanlı yakalandı
Güncel

Alışveriş siteleri üzerinden vatandaşı 3 milyon lira dolandıran zanlı yakalandı

Alışveriş sitelerinden satışını yapmasına rağmen ürünleri vatandaşlara göndermemek suretiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen ve 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı. Ç.Ç'nin 2014 yılından bu yana alışveriş siteleri üzerinden birçok kişiden yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 16:17 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:28
ABONE OL

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri alışveriş siteleri üzerinden vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler alışveriş sitelerine cep telefonu, bisiklet, otomobil, elektronik eşyaların resimlerini yükleyerek satışa çıkarıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen zanlının Ç.Ç. (25) olduğunu tespit etti.

- ÇERKEZKÖY'DE YAKALANDI

Zanlının Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde olduğu belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Ekipleri fark eden Ç.Ç. ile polisler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri zanlıyı durdurmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açtı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının 85 ayrı suçtan aranma kaydı ile 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ç.Ç'nin 2014 yılından bu yana alışveriş siteleri üzerinden birçok kişiden yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.