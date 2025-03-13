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  • Aliyev, IEA Başkanı Birol'u 'Dostluk Nişanı'yla taltif etti
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Aliyev, IEA Başkanı Birol'u 'Dostluk Nişanı'yla taltif etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'u 'Dostluk Nişanı'yla taltif etti.

AA13 Mart 2025 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
Aliyev, IEA Başkanı Birol'u 'Dostluk Nişanı'yla taltif etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 12. Küresel Bakü Forumu'na katılmak için Azerbaycan'da bulunan Birol'u kabul etti.

Aliyev, Birol'a, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) başkanlığı ve küresel iklim değişikliği konusundaki girişimlerini tanıtmada sağladığı destek ve verimli iş birliği dolayısıyla "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Birol, AA muhabirine, Azerbaycan'ın en önemli nişanlarından biri ile ödüllendirilmesi nedeniyle büyük onur duyduğunu söyledi.

Aliyev'e kendisi, ailesi, ülkesi ve meslektaşları adına teşekkür eden Birol, Azerbaycan'ın enerji güvenliğine büyük katkı sağlayan ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.

  • aliyev
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