Aliyev, IEA Başkanı Birol'u 'Dostluk Nişanı'yla taltif etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 12. Küresel Bakü Forumu'na katılmak için Azerbaycan'da bulunan Birol'u kabul etti.

Aliyev, Birol'a, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) başkanlığı ve küresel iklim değişikliği konusundaki girişimlerini tanıtmada sağladığı destek ve verimli iş birliği dolayısıyla "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Birol, AA muhabirine, Azerbaycan'ın en önemli nişanlarından biri ile ödüllendirilmesi nedeniyle büyük onur duyduğunu söyledi.

Aliyev'e kendisi, ailesi, ülkesi ve meslektaşları adına teşekkür eden Birol, Azerbaycan'ın enerji güvenliğine büyük katkı sağlayan ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti.