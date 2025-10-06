Aliyev ile Tatar Gebele'de görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi için Gebele'de bulunan Tatar ile görüştü.

Tatar, KKTC'ye verdiği sürekli destek dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti, Aliyev de KKTC'ye desteklerinin bundan sonra da kararlılıkla süreceğini söyledi.