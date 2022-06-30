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Aliyev TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA kapsamındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkürlerini belirterek Şentop'tan selamını Erdoğan'a iletmesini rica etti.

Şentop, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı'nın önemine değinerek Azerbaycan'ın Harekete başarıyla başkanlık ettiğini kaydetti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA kapsamındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede, 2019'da Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne Azerbaycan'ın özel daveti üzerine Türkiye'nin katılımının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketinin daha da gelişmesine, kurumsallaşmasına büyük önem verdiğini ve bu yönde birtakım girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede, 2. Karabağ Savaşı'nda Bağlantısızlar Hareketi üyesi devletlerin BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan'a verdiği desteğin önemine dikkat çekildi.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı

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