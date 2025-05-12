Aliyev'den terörsüz Türkiye mesajı: Önemli bir dönüm noktası

Aliyev sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; Başkan Erdoğan'ın başarısına dikkat çekerek, ""Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmada önemli bir dönüm noktası olan bu olay, ülkede devletleşme yolunda izlenen kararlı politikanın sonucu, güçlü liderliğin ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve beraberliğin zaferidir." dedi.

Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Başta değerli kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kardeş Türk halkını, PKK terör örgütünün kendisini yok etme ve silah bırakma kararından dolayı içtenlikle kutluyorum.

Değerli kardeşimin ilan ettiği "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmada önemli bir dönüm noktası olan bu olay, ülkede devletleşme yolunda izlenen kararlı politikanın sonucu, güçlü liderliğin ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve beraberliğin zaferidir.

Alınan kararın tam olarak uygulanmasında Türk devletine ve halkına başarılar diliyorum.