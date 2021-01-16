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Aliyev'in Şuşa gezisinde dikkat çeken Başkan Erdoğan detayı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa gezisinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları dikkatleri çekti.

HABERİN
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AA16 Ocak 2021 Cumartesi 08:11 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 08:27
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine ziyaretinde yol üzerinde bulunan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek İnstagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor.

Aliyev görüntülerde, geçtikleri bölgenin Hocalı İli'nin Sığınak köyü olduğunu belirterek, yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.

İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullanıyor.

Aliyev'in Şuşa gezisinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları dikkat çekti

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