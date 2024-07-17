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Güncel

Alkollü baba, 17 yaşındaki kızını direksiyon başına geçirdi

Alkollü olduğu için 17 yaşındaki kızını direksiyon başına geçiren baba, polis ekiplerini aşamadı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Alkollü baba, 17 yaşındaki kızını direksiyon başına geçirdi
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Bursa'da trafik polisleri gece boyu yaptığı uygulamada alkollü sürücülere geçit vermedi. Alkollü olduğu için 17 yaşındaki kızını direksiyon başına geçiren baba, polis ekiplerini aşamadı. O anlar kameraya yansırken, araç sahibine 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde polis ekipleri gece boyu trafiğin güvenliğini sağlamak için denetim yaptı. Uygulamaya takılan bir sürücünün sorgusunu yapmak isteyen polis ekipleri, direksiyon başındaki kızın 17 yaşında olduğunu fark etti. Yanında babasıyla yolculuk yapan sürücü kız; polisi şaşkına uğratırken, baba Hilmi Tuncay A.'nın özrü ise kabahatinden büyüktü. Polis ekipleriyle konuşan Hilmi Tunca A., "Alkollü olduğum için aracı kızıma verdim" diye konuşurken, polis ekipleri, yaptıkları kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen B.B.A.'ya 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan, araç sahibi annesi Ü.A.'ya (43) ise 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977'şer lira cezai işlem uyguladı.

İlginç diyalog kameraya yansırken, araç, otomobil sahibi anneye teslim edildi.

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