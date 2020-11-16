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Alkollü şahıs, anahtarı üzerinde bırakılan otomobili gezmek için çalmış

Samsun'da alkollü bir kişi üzerinde anahtarını gördüğü park halindeki otomobili gezmek için çalınca kısa sürede polis tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:52
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü U.U.(41) üzerinde anahtarı bırakılan park halindeki otomobili çalıp gezmeye çıktı. U.U. aracı çaldıktan yarım saat sonra Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Emniyet Müdürlüğü yanında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 193 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenilen U.U.’ya trafik ekipleri tarafından 3 bin 700 lira para cezası yazılıp Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi. Aracın anahtarını üzerinde görünce alkolün etkisiyle gezmek için çaldığını söyleyen U.U., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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