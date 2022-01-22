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Alkollü şahıs zor anlar yaşattı

Samsun'un Bafra ilçesinde boş sulama kanalına düşen alkollü şahıs, polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 09:14 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:14
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Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi yeni stadyum arkasında bulunan kanal yolunda meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla birlikte alkol alan H.İ., kanal yolundan evlerine giderken dengesini kaybederek boş sulama kanalının içine düştü. Babası 112'yi arayarak oğlunun kanala düştüğünü söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde boş sulama kanalının içinde H.İ'yi yatarken buldu. İtfaiye ekipleri şahsı boş sulama kanalından çıkartmak için kanala merdiven uzattı. Pantolonu ayaklarına dolaşan H.İ., alkolün de tesiriyle ayağa kalkmakta güçlük çekti. Kanalın içine inen itfaiye eri, şahsın ayaklarına dolanan pantolonunu çıkarttıktan sonra polislerin de yardımıyla kanaldan çıkardı. Polis ekipleri şahsı hastaneye götürmek için ambulans çağırmak isterken, alkollü şahıs bir şeyinin olmadığını söyleyerek hastaneye gitmek istemedi. Polis ekiplerince kenardan dikkatli gitmeleri yolunda uyarılan baba-oğul, kol kola girerek evlerinin yolunu tuttu.

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