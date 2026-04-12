Alkollü şahısların tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda yaşanan bıçaklı kavga kanlı bitti. Alkol alan grup arasında çıkan tartışma sonucu orkestracı olarak çalışan 35 yaşındaki şahıs ağır yaralandı, jandarma ekipleri firar eden şüphelileri suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

DÜĞÜN SALONUNDA ALKOL ALIRKEN BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Olay, dün gece saatlerinde Nuriye Mahallesi Küçük Sanayi bölgesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün salonu sahibi H.S. ve arkadaşları iş yerinde alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde orkestracı olarak görev yapan H.T. (35), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

BIÇAKLANAN H.T.'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavga sırasında salonda bulunan şahısların H.S. (iş yeri sahibi), E.A.F. (iş yeri sahibinin akrabası), M.K. (vale) ve U.G. olduğunu tespit etti.

Yakalanan M.K., ilk ifadesinde bıçaklama eylemini E.A.F. isimli şahsın gerçekleştirdiğini söyledi. Ekipler, iş yeri sahibi H.S. ile olayın faili olduğu değerlendirilen E.A.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.