İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alkollü şahısların tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir düğün salonunda alkol alındığı sırada çıkan kavgada 35 yaşındaki orkestracı H.T. bıçaklanarak ağır yaralandı. Jandarma ekipleri firar eden şüphelileri suç aletiyle birlikte kısa sürede yakaladı.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 18:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda yaşanan bıçaklı kavga kanlı bitti. Alkol alan grup arasında çıkan tartışma sonucu orkestracı olarak çalışan 35 yaşındaki şahıs ağır yaralandı, jandarma ekipleri firar eden şüphelileri suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

DÜĞÜN SALONUNDA ALKOL ALIRKEN BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir düğün salonunda alkol alındığı sırada çıkan kavgada, iş yerinde orkestracı olarak çalışan şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler, firar eden şüphelileri suç aletiyle birlikte yakaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Nuriye Mahallesi Küçük Sanayi bölgesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün salonu sahibi H.S. ve arkadaşları iş yerinde alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde orkestracı olarak görev yapan H.T. (35), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

BIÇAKLANAN H.T.'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavga sırasında salonda bulunan şahısların H.S. (iş yeri sahibi), E.A.F. (iş yeri sahibinin akrabası), M.K. (vale) ve U.G. olduğunu tespit etti.

Yakalanan M.K., ilk ifadesinde bıçaklama eylemini E.A.F. isimli şahsın gerçekleştirdiğini söyledi. Ekipler, iş yeri sahibi H.S. ile olayın faili olduğu değerlendirilen E.A.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  • Hendek bıçaklı kavga
  • Sakarya düğün salonu
  • orkestracı bıçaklandı
  • Hendek jandarma
  • düğün salonu kavga

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.