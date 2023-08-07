Alkollü şekilde kullandığı tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde Suhat Y'nin kullandığı 35 FC 858 plakalı tır, Çekmeköy-Reşadiye mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Suhat Y'nin 1,73 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.