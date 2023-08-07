İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0019
  • EURO
    29,6923
  • ALTIN
    1680.17
  • BIST100
    7444.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Alkollü şekilde kullandığı tır devrildi

Çekmeköy'de alkollü sürücünün kullandığı, seyir halindeyken kontrolden çıkan tır bariyere çarpıp devrildi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Alkollü şekilde kullandığı tır devrildi
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde Suhat Y'nin kullandığı 35 FC 858 plakalı tır, Çekmeköy-Reşadiye mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Suhat Y'nin 1,73 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.