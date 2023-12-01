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  • Alkollü servis sürücüsü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
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Alkollü servis sürücüsü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan minibüsün kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

IHA1 Aralık 2023 Cuma 09:22 - Güncelleme:
Alkollü servis sürücüsü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak'ta meydana geldi. Eski Çerkezköy istikametinden Çardaklı istikametine seyreden M.T. yönetimindeki 59 J 3055 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Kaza sonrası minibüs şoförü M.T. ve yolcu olarak bulunan D.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Trafik polisi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde minibüs şoförü M.T.'nin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. 3. kez alkolden işlem gören minibüs sürücüsü M.T'ye alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 8 bin 190 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 5 yıl el konuldu.

Doğalgaz borusu ile kaldırım taşları zarar gördü

Öte yandan, kaza nedeniyle minibüsün yanı sıra doğalgaz borusu ve kaldırım taşları zarar gördü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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