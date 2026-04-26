Alkollü sürücü çevirmeye denk geldi! Ehliyeti kaptırınca hüngür hüngür ağladı

Bursa'da uygulama yapan ekiplerin şüphelendikleri kamyonet sürücüsü alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrenen sürücü ağladı. O anlar kameraya yansıdı.

IHA26 Nisan 2026 Pazar 10:16
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği alkol denetimleriyle beraber trafik canavarlarına geçit vermiyor.

EHLİYETİ KAPTIRINCA AĞLADI

Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 16 BUZ 855 plakalı kamyonetten şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan kamyonet sürücüsü Ahmet K., 1.02 promil alkollü çıktı. Durum üzerine ne yapacağını bilemeyen Ahmet K., kısa süreliğine ağlamaya başladı.

POLİS MEMURU ÖĞÜT VERDİ

Durum üzerine polis memuru, alkollü sürücüye öğüt verdi. Ahmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye, 25 bin lira ceza kesilirken kamyonet ise otoparka çekildi.

Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

