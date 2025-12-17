İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7285
  • EURO
    50,0787
  • ALTIN
    5938.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alkollü sürücü dakikalarca dil döktü... ''Kimsenin yüzüne bakamam''
Güncel

Alkollü sürücü dakikalarca dil döktü... ''Kimsenin yüzüne bakamam''

Burdur'da alkollü şekilde araç kullanırken çevirmeye giren sürücü, 'Hayatımda ilk defa bu hareketi yaptım. Kimsenin yüzüne bakamam. Şuradan usulca dönüp evime gideyim, yapma. Ne olursun benim bu durumu kimseye açıklayacak halim yok.' diyerek ceza yazılmasına itiraz etti.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Alkollü sürücü dakikalarca dil döktü... ''Kimsenin yüzüne bakamam''
ABONE OL

Burdur'da alkollü direksiyon başına geçen genç, polis ekipleri tarafından uygulamada durdurulunca ehliyeti gitmemesi için uzun süre dil döktü. Yapılan alkol kontrollünde 1.97 promil olduğu anlaşılan gencin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (21), 07 GYS 48 plakalı otomobil seyir halindeyken trafik ekipleri tarafından durduruldu. Alkol kontrollü yapılan E.K.'nin 1.97 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Uzun süre ehliyetinin gitmemesi için ekiplere dil döken genç, zor anlar yaşattı.

"KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMAM"

Polislere de hak verdiğini söyleyen alkollü sürücü, "Hayatımda ilk defa bu hareketi yaptım. Kimsenin yüzüne bakamam. Şuradan usulca dönüp evime gideyim, yapma. Ne olursun benim bu durumu kimseye açıklayacak halim yok'" diyerek ceza yazılmasına da itiraz etti. Ekipler tarafından yapılan işlemlerinin ardından E.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Daha sonrasında E.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken aracı çekici marifetiyle otoparka çekildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.