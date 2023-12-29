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  • Alkollü sürücü dehşet saçtı: Feci kaza 2 genci hayattan kopardı
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Alkollü sürücü dehşet saçtı: Feci kaza 2 genci hayattan kopardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1,18 promil alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsünün çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

AA29 Aralık 2023 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Alkollü sürücü dehşet saçtı: Feci kaza 2 genci hayattan kopardı

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Hüseyin Gündem (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savruldu.

Cip beton bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berk ile Bostancı hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı.

  • alkollü cip
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