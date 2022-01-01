Alkollü sürücü jant üzerinde giderken yakalandı

DHA 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:35 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:35

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla kent genelinde 184 ekip, 3 hava aracı, 4 deniz aracı, 8 dedektör köpek, 5 bin 631 personelle 578 noktada denetimler gerçekleştirdi. Konak ilçesi Alsancak semti, Talatpaşa Caddesi'ndeki denetimlerde, 35 AOE 694 plakalı cipin lastiklerinden biri olmadan jant üstünde gittiğini fark eden ekipler aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sağ çamurluğunda hasar da bulunan cipin sürücüsü M.M.'nin 2,35 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi. Sürücü M.M.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 5 bin 497 TL, cipin sahibine ise 3 bin 674 TL para cezası kesildi.

Çarpma sonucu yarılan lastiğinin hareket halindeyken janttan ayrıldığı sanılan cipin sürücü M.M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten menedildi.