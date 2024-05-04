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Alkollü sürücü otobüs durağına daldı

Maltepe'de alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına girdi.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 07:35 - Güncelleme:
Alkollü sürücü otobüs durağına daldı
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Olay, saat 00.15 sularında Çınar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 14 ACF 385 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına girdi.

Olay sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sürücü Koray Özdemir'e yapılan alkol testinde sürücünün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. İBB'ye bağlı ekipler kaza yerinde temizlik çalışmaları yaptı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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