İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2022 Cuma / 22 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8447
  • EURO
    16,3694
  • ALTIN
    935.389
  • BIST100
    2176.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Güncel

Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı

Maltepe'de kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası taraflar arasındaki kavgayı polis güçlükle engelledi.

DHA25 Mart 2022 Cuma 03:26 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 03:27
ABONE OL

Kaza, saat 22.15 sıralarında Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gökmen Erata idaresindeki 34 DSN 270 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 4 araca çarptı.

Kaza sonrası alkollü olduğu öne sürülen sürücü ile diğer araç sahipleri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavgayı yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Sürücü, yapılan alkol muayenesi sonucu 1.21 promil alkollü çıktı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.