  Alkollü sürücünün pişkinliği pes dedirtti: Ahmet'cim bana senin ''şuradan git'' demen canımı sıktı
Güncel

Alkollü sürücünün pişkinliği pes dedirtti: Ahmet'cim bana senin ''şuradan git'' demen canımı sıktı

Burdur'da alkollü sürücü, kendisine ceza yazan trafik polisinin ifade için polis merkezine gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine öfkelendi. Pişkin sürücü, kendisine hitap şeklini beğenmediği memura Ahmet'cim diye hitap ederek, 'Senin şuradan git demen benim çok canımı sıktı. Alkollüyüm, yaz cezamı ama bana kenara gelin de. Ben bu arabaya vergi veriyorum.' dedi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 12:20
Alkollü sürücünün pişkinliği pes dedirtti: Ahmet'cim bana senin ''şuradan git'' demen canımı sıktı
D.A., Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde 32 ACR 868 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye cezai işlem yazan polis ekiplerine engel olmaya çalışan alkollü sürücü, ilk olarak neden karakola gideceğini yönünde zorluk çıkardı.

Alkollü sürücü, polis memuruna Ahmet'cim diye hitap ederek, "Senin şuradan git demen benim çok canımı sıktı. Alkollüyüm, yaz cezamı ama bana kenara gelin de. Ben bu arabaya vergi veriyorum. Ehliyetimi alın bir şey demiyorum ben. Ama bana bu şekilde davranamaz. Bu araba varsa benim vergim ile var" dedi.

Polislerden kendisine daha düzgün davranmaları isteyen alkollü sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ, YOLCUDAN TABANCA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından aynı araçta yolcu konumunda bulunan şahsın tedirgin hareketlerinden sonra üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada şahsın üzerinden bir adet tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Yapılan kontrolde şahsın bulundurma ruhsatının olduğu, taşıma ruhsatının olmadığı öğrenildi. Her iki şahsı polis ekipleri tarafından sağlık kontrolün ardından polis merkezine götürüldü.

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

