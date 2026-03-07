İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alkollü sürücüye ceza yağdı: ‘Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı
Güncel

Alkollü sürücüye ceza yağdı: ‘Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan sürücüye toplam 725 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
Alkollü sürücüye ceza yağdı: ‘Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçede devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.S. (27) idaresindeki otomobili D300 Karayolu üzerinde durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında polis ekip aracına çarparak ilerlemeye devam eden şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Demirci Kavşağı'nda yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün direksiyon başında alkol aldığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, taksirle yaralama" suçlarından dolayı Salihli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olan sürücü M.S çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücüye ayrıca toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.