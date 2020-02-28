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Yüzlerce komando sınırda! ''Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin''

Ajanlardan geçen son dakika bilgisine göre, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, ‘Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

İHA28 Şubat 2020 Cuma16:08 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:08

Suriye’nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando geldi.

Hatay’daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Türkiye’deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, ‘Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin’ diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti.

Rejim hedefleri TSK tarafından obüslerle vuruldu

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