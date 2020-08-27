Alman bakan mikrofonu açık unuttu Türkiye-Yunanistan görüşmesi ifşa oldu

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:14

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarının arkasında kararlı bir şekilde duracağını hem sahada hem de masada göstermesi, açık unutulan bir mikrofona yansıdı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında geçen Türkiye-Yunanistan diyaloğunda mikrofonlar açık unutulunca, iki ülke arasındaki gerilim de ifşa oldu.

Aksam.com.tr’nin haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara temaslarının nasıl geçtiğini merak eden Borrell, konuyla ilgili sorusunu Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’e yöneltti.

Mikrofonunun açık olduğunu fark etmeyen Kramp-Karrenbauer, “Oldukça zordu. Yunan tarafı kısmen yumuşak denebilir, fakat Türkiye tarafı oldukça zorluydu.” dedi.

Türkiye tarafının “çok kızgın” olduğunu söyleyen Josep Borrell ise, “Türkiye, Yunan tarafını güvenilmez buluyor.” diye devam etti.

AB DÖNEM BAŞKANI ALMANYA’DAN ARABULUCULUK HAMLELERİ

Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını yapan Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminde arabuluculuk yapmak üzere Ankara ve Atina’ya ziyaretlerde bulunmuştu.

Doğu Akdeniz’de durumun son derece tehlikeli olduğunu belirten Maas, “Bölgedeki gerilim sadece Avrupa Birliği’ni değil, NATO müttefiklerini de endişelendiriyor.” demişti.