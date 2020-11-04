Alman Bild gazetesinden ''Viyana saldırısının Türk kahramanları''na övgü!

04 Kasım 2020 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:08

Alman BILD gazetesinin başyazarı Franz Josef Wagner, köşe yazısında 'Viyana saldırısının Türk kahramanları' olan Recep Tayyip Gültekin ve arkadaşı Mikail Özen'den övgüyle bahsetti.

İki Türk gencin yaptığı yardımla dünyaya mesaj verdiğini belirten Wagner, "Terör saldırısı nedeniyle Viyana sokaklarında sandalyeler etrafa saçıldı, insanlar restoranlardan panik halinde kaçtı, dört kişi hayatını kaybetti ve 14 kişi ağır yaralandı. Terör saldırının yanı sırı iyi şeyler de yaşandı. İki Türk kökenli Viyanalı genç yaşlı bir kadını ve ağır yaralı bir polisi kurtardı. Teröristin kurşun yağmuruna rağmen ağır yaralıları güvenli bir yere taşıdılar. İki genç adamdan biri vuruldu. Onlar mükemmel insanlar. Onlar acıların çekildiği o akşam insanlara yardım ettiler. Kötü bir dünya olduğu gibi iyi bir dünya da var. O iki genç adamın verdiği mesaj da tam olarak budur" dedi.