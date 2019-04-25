Alman Der Spiegel'den Türkiye hazımsızlığı: 1920 haritasını bugün gibi yayımladılar

Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK’ya yönelik operasyonlarına ilişkin yalan bir habere imza attı. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı bölgedeki faaliyetlerini işgal olarak niteleyen dergi, Türkiye’nin Suriye’deki toprakları kendi ülkesine katmak istediğini iddia ederek 1920 haritasını paylaştı. El Bab, Cerablus, Afrin gibi bölgelerdeki halkın huzura kavuşmasını göz ardı eden dergi, Afrin’de kültürel ve etnik temizlik yapıldığı şeklinde çirkin ifadeler kullandı.

Türkiye’nin Hatay’ı topraklarına katma sürecini hatırlatan dergi, “Hatay’da Türkler azınlıktı. Fransa bölgeyi Türkiye’ye bıraktıktan sonra Ankara bölgenin demografik yapısını değiştirerek Hatay’ı turkuvaza çevirdi. Şimdi aynı durum Afrin ve diğer bölgeler için de söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi. Türkiye topraklarının 1920 yılına ait haritasını da okurlarına sunan dergi, yine aynı haritanın gerçekleşmesinden büyük endişe duyuyor.