Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenski'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenski'yi de altına alacak şekilde şemsiye tuttuğu fotoğraf karesi tüm dünyada konuşulurken Almanya'da faaliyet gösteren James Jackson isimli gazeteciden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Jackson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin şemsiyeli fotoğrafını paylaşırken, "Jeopolitiğin 1. kuralı: Erdoğan her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.