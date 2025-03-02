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Alman gazeteci paylaştı: Başkan Erdoğan her zaman kazanır

Zelenski ve Trump'ın Beyaz Saray'da canlı yayında yaşanan tartışmasının ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinin Erdoğan-Zelenski paylaşımını alıntılayan Alman gazeteci James Jackson 'Jeopolitiğin 1. kuralı: Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman kazanır' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Alman gazeteci paylaştı: Başkan Erdoğan her zaman kazanır
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenski'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenski'yi de altına alacak şekilde şemsiye tuttuğu fotoğraf karesi tüm dünyada konuşulurken Almanya'da faaliyet gösteren James Jackson isimli gazeteciden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Jackson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin şemsiyeli fotoğrafını paylaşırken, "Jeopolitiğin 1. kuralı: Erdoğan her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

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