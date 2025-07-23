İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4553
  • EURO
    47,5002
  • ALTIN
    4457.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı
Güncel

Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı

Alman vatandaşı Harald Hornig, Nevşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Alman Harald Hornig Müslüman olarak Hayrullah ismini aldı
ABONE OL

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşadığı Kayseri'den gezmek için geldiği Nevşehir'de Müslüman olmaya karar veren Harald Hornig, İl Müftülüğüne müracaat etti.

Hornig için müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Hornig'e bilgi verildi.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Hornig, Hayrullah adını aldı.

Hornig, İslam'a uzun yıllardır ilgi duyduğunu, Müslümanların yaşam tarzından etkilenerek yaptığı araştırmalar sonucunda Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.

Harald Hornig'e, "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.