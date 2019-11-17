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Alman hükümetinden FETÖ'ye para aktı! 9.5 milyon euro daha verecekler

Firari FETÖ'cülerin barındığı Almanya’nın FETÖ'ye desteği artmaya devam ediyor. FETÖ’nün cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak “Bir Ev” projesine daha önce 10 milyon euro sözü veren Alman hükûmeti, bu meblağa 9 milyon 500 bin euro daha ekleneceğini açıkladı. Böylece projeye hükümetin yapacağı maddi destek 19 milyon 500 bin euroyu bulacak.

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Almanya, FETÖ'ye olan desteğini skandal bir kararla bir kez daha gösterdi.
 
Başkent Berlin'de yapılacak "Bir Ev" projesine yapılacak maddi yardım miktarı artırıldı.
 
İçinde cami, kilise ve sinagog bulunacak yapı için Alman hükümeti daha önce 10 milyon euro aktaracağını açıklamıştı.
 
TOPLAMDA 19 MİLYON 500 BİN EUROLUK DESTEK
 
O karara tepkiler dinmeden bu kez 9 milyon 500 bin euro daha yardım yapılacağı açıklandı.
 
Hristiyan Demokrat Birlik partili Klaus-Dieter Gröhler, daha önce 10 milyon euro taahhütte bulunan Alman hükümetinin 9 milyon 500 bin euro daha ödeme yapacağını açıkladı.
 
Böylece hükümetin projeye yapacağı maddi destek 19 milyon 500 bin euroyu bulacak.
 
Projenin temelinin 14 Nisan 2020'de atılacağı duyurulmuştu.
 
Kaynak: TRT Haber

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