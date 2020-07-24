Alman medyası yazdı: Türkiye'den Batı'ya çifte tokat

24 Temmuz 2020 Cuma 13:14 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:05

86 yıl aradan sonra Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Almanya'nın önemli basın kuruluşlarından Tagesspiegel, Türkiye'nin Batı'ya karşı zaferini çarpıcı bir başlık ile okuyucularına servis etti. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'daki fotoğrafı ile sosyal medyadan servis edilen haberde, "Ayasofya'da ilk Cuma namazı: Türk hükümet basını Batı'ya karşı 'çift tokatı' kutluyor" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin tokat olarak nitelendirdiği ikinci konu da hayli dikkat çekiciydi. Gazete, Türkiye'nin Batı ülkelerine ikinci tokadı ise Doğu Akdeniz'de vurduğunu okuyucularına aktardı. Türkiye, Libya'da meşru hükümeti destekleyerek darbeci Hafter yanlılarını bozguna uğratmıştı. Doğu Akdeniz'deki haklardan vazgeçilmeyeceği, her hamleye karşılık verileceği MGK bildirisinde de yer almıştı.

"ERDOĞAN’IN GENÇLİK HAYALİ GERÇEK OLDU"

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik hayalinin gerçek olduğunu ifade etti.

Alman devlet televizyonu ARD, önce kilise daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olan Ayasofya’nın bugün kılınacak cuma namazı ile tekrar cami statüsü kazanacağını ifade etti.

Bild gazetesi ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden çekilmiş fotoğraflarla servis ettiği haberinde binlerce insanın cami etrafında ibadet etmek için beklediğine dikkat çekti. Gazete, 20 bin polisin görev yaptığını belirterek, camiye gelenlerin maske takması ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldığını yazdı.

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) ise "Ayasofya için yeni dönem" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "gençlik hayalinin" gerçek olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile fertleri, bakanlar ve davetliler ile cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde kılacağına değinen DW, bu adımın Hristiyan dünyasında tepkiye yol açtığına değindi.