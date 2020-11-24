Alman milletvekilinden Türkiye'ye yönelik hadsiz sözler! Cevabı hem Stoltenberg hem de Türk heyeti verdi

AA 24 Kasım 2020 Salı 08:18 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 08:18

NATO Parlamenter Asamblesi'nin video konferansla yapılan 66. Yıllık Oturumu'nda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşma yaptı ve parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Sorular sırasında söz alan NATO Parlamenter Asamblesi Almanya Delegasyonu üyesi Jürgen Trittin, Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf etti.

Tritten'e yanıt veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli ve önemli bir müttefik. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamaktadır. Türkiye, Irak ve Suriye'de sahada DEAŞ ile savaşan tek müttefik." dedi.

"Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar mülteciye ev sahipliği yapmamaktadır." diyen Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 satın alması, Doğu Akdeniz'deki durum, Libya gibi konularda bazı endişeleri bulunduğunu, bunları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmelerde dile getirdiğini aktardı.

Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasındaki anlaşmazlıklar için bir platform olduğunu belirterek, "Bu platformu bu tür konuları ele almak, bir birliktelik bulmak için kullanmaya çabalıyoruz. Son olarak Türkiye ve Yunanistan arasında NATO'da kurulan çatışmayı önleme mekanizması örneğinde olduğu gibi." diye konuştu.

- BAK'TAN ALMAN MİLLETVEKİLİNE CEVAP

NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da Stoltenberg'den sonra söz alarak Alman milletvekiline tepki gösterdi.

Bak, Stoltenberg'e Türkiye'nin değerli ve önemli bir müttefik olduğu yönündeki değerlendirmesi için teşekkür ettikten sonra şunları söyledi:

"Alman milletvekilinin Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini kınıyorum. Türkiye demokratik bir ülkedir ve birçok NATO misyonunda görev almaktadır. NATO Genel Sekreterinin de söylediği gibi Türkiye DEAŞ ile Suriye'de sahada göğüs göğse çarpışan tek ülkedir. Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki anlaşmazlıklar konuşulabilir. Genel Sekreterin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'daki görüşmelerinde bunlar ele alınmıştır. Alman milletvekilinin Türkiye hakkında söylediklerini kabul etmek mümkün değildir."