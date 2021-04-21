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Alman polisi Türk yolcunun 392 bin TL'lik altın ve ziynet eşyasına el koydu

Türkiye'den Almanya'ya giden Türk vatandaşı Hannover Havalimanı'nda gümrükte yapılan kontrol sırasında çorabından çıkan 40 bin euro (392 bin TL) değerinde altın ve ziynet eşyasına el konuldu.

DHA21 Nisan 2021 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:04
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Türkiye'den 16 Nisan'da Almanya'ya giden 45 yaşında olduğu ifade edilen Türk vatandaşı kadının Hannover Havalimanı'nda gümrükte yapılan kontrol sırasında gümrüğe beyan edilmemiş 40 bin euro (392 bin TL) değerinde altın ve ziynet eşyasına el konulduğu ifade edildi.

ÇORAP VE PANTOLONUNA GİZLEDİ

Konuyla ilgili yerel medyaya açıklamalarda bulunan Hannover Havalimanı gümrük basın sözcüsü Nils Haustein, "Valizlerin taramaları sonucunda çorap ve pantolonlara gizlenmiş altın kolyeler ve ziynet eşyaları bulduk. Bu tür olaylarla çok karşılaşmaya başladık" dedi. Haustein, nakit beyan edilmemesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euro'nun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit para, bunun yanı sıra 430 euroyu geçen altın ve ziynet eşyalara el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.

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