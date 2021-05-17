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Güncel

Alman polisi engelli Türk vatandaşına şiddet uyguladı

Almanya'nın Frankfurt kentinde rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi'ye (34) polisler tarafından şiddet uygulandı. Yaşanan olay ise kameralara kaydedildi.

HABERİN
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DHA17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:39 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:49
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Almanya'da Türklere yönelik polis şiddetine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Frankfurt kentinde tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi polis tarafından sokak ortasında darp edildi. Polisin Çiftçi'ye uyguladığı şiddet kameraya an be an yansıdı. Çiftçi'nin ailesi olay yerine ambulans çağırdı. Çiftçi'nin Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı ifade edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Sokak ortasında darp edilen Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan olaya Twitter hesabından tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

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