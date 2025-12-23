Alman Rahibe Erica Selke Liske, Almanya'nın Leipzig şehrinden Kudüs'e Gazze Barışı için yürüyüş başlattı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda misafir edilen Liske, Türkiye'de müslümanların kendisine çok iyi baktığını ve yiyecekler ikram ettiğini belirtti.

Alman Katolik Klisesi'ne bağlı Frenciscans Talebeleri tarikatına mensup 60 yaşındaki Rahibe Erica Selke Liske, Türkiye ve Suriye üzerinden yürüyerek Kudüs'e ulaşmayı hedefliyor. Kapıkule sınır kapısından 1 hafta önce giriş yaptığı Türkiye'de, yol boyundaki camilerin açık olan son cemaat kısımlarında geceyi geçirip, gündüzleri yürüyerek yol alan Rahibe Liske, müslümanların kendisine çok iyi baktığını ve yiyecekler ikram ettiğini söyledi. Liske, Balkanlar'da güvenlik endişesi yaşamadığını ancak Hırvatistan'da telefonunu çaldırdığını kaydetti.

Türkiye'de gündüzleri karayolu kenarında yürüyerek Kudüs'e gitmek için yol aldığını belirten Liske, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kalelim Akaryakıt İstasyonunda misafir edildi.

Sırt çantasında şahsi eşyaları bulunan Liske, Almanca bilenler ile sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. İngilizce 'İman ve İslam' kitabını büyük bir samimiyetle kabul eden Alman Rahibe, daha önce de yürüyerek kutsal yolculuklar yaptığını anlattı. Bunlardan bir tanesinin Almanya'dan Portekiz'deki Fatıma şehrine olduğunu belirten Alman Rahibe, şunları söyledi:

"ÇOK BÜYÜK MİSAFİRPERVERLİK GÖSTERDİLER"

"Orta Çağ'da Hristiyanlara, kendi inanışlarındaki hac programını uygulamaları için bir kart veriliyordu. Bu kart, hac programlarını yürüyerek, bisikletle ve at sırtında gidenlere veriliyordu. Kiliselerden bu sertifika veriliyordu. İspanyadaki bir katedralden ben de yürüyerek hac görevini yapmaya ilişkin bir belge aldım. Şimdi ben de dünya barışı için Kudüs'e yürüyerek gidiyorum. Türkiye'de geçirdiğim sürede hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Türk köylerinde, misafirhanelerde de gece konaklıyorum. Lüleburgaz'da Sarıcaali köyünde çok büyük misafirperverlik gösterdiler. Köy evinde kaldım. Kırklareli Lüleburgaz'da bir akaryakıt istasyonunda müslümanlığı anlatan bir kitap hediye ettiler. Türk halkı çok sıcak kanlı, araba ile bırakmak istiyorlar. Ancak kabul edemiyorum. Çünkü Türkiye ve Suriye üzerinden yürüyerek Kudüs'e ulaşacağım. Hiçbir zaman kaygım yok. Hem hac vazifemi yürüyerek yapmış olacağım hem de dünya barışı için Kudüs'ten mesaj vereceğim."