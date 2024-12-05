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Alman turistlerden Türkiye'ye yoğun talep: Akdeniz'in yükselen destinasyonu

Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI, Türkiye'nin Alman tatilciler için giderek daha popüler bir seyahat noktası haline geldiğini bildirdi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
Alman turistlerden Türkiye'ye yoğun talep: Akdeniz'in yükselen destinasyonu
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TUI Almanya tarafından yapılan açıklamada, 2025 yaz tatiline yönelik erken rezervasyonda ortalamanın üzerinde bir eğilim görüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, Türkiye, Almanya'dan gelen tatilciler için ilk sırada yer alıyor ve şu anda TUI'de yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydediyor.

TUI'nin değerlendirmesinde, Türkiye'de gelecek yaz bir milyondan fazla misafirle 2024'ün güçlü yazının başarısının geçilmek istenildiği belirtilerek, ülkeye yönelik uçuşların Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'e haftalık 1.600'den fazla bağlantıyla genişletildiği ifade edildi.

"TATİLCİ KIŞ AYLARINDA TÜRKİYE'YE GİTMEYİ TERCİH EDİYOR"

Kış sezonunda da güçlü bir büyüme yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Giderek daha fazla tatilci kış aylarında Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor. Yüzde 30'un üzerinde bir rezervasyon artışıyla Türk Rivierası, Akdeniz'in yükselen destinasyonu ve popülerlik sıralamasında Hurghada ve Fuerteventura'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor." ifadesine yer verildi.

TUI Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Jacobi de tatilcilere daha fazla seyahat seçeneği sunduklarını belirterek, "Misafirlerimiz, özellikle Türkiye, Yunanistan, Kanarya Adaları, Mısır ve Dubai gibi en popüler seyahat noktalarında 400 bin ek tatil seçeneğinden yararlanacak." ifadesini kullandı.

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